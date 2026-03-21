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Moto3 y Moto2 posponen sus clasificaciones por las condiciones del circuito

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Redacción deportes, 21 mar (EFE).- La Dirección de Carrera del Gran Premio de Brasil de MotoGP ha decidido posponer las clasificaciones oficiales en las categorías de Moto3 y Moto2 por las condiciones del circuito en algunos puntos, mientras que, ‘a priori’, se mantiene la disputa de la carrera ‘sprint’ de MotoGP.

Al parecer al final de la recta de meta se ha detectado algún problema con el asfalto que ha obligado a variar la programación de la jornada. EFE

JLL/jl

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