MSF acusa a Israel de utilizar el agua como «arma de castigo colectivo» en Gaza

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Jerusalén, 28 abr (EFE).- Israel utiliza el agua como arma de castigo colectivo en Gaza, según advirtió este martes un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) titulado ‘El agua como arma: la destrucción y privación de agua y saneamiento por parte de Israel en Gaza’.

«Israel ha destruido o dañado casi el 90 % de la infraestructura de agua y saneamiento en Gaza, incluidas las plantas desalinizadoras, los pozos, las tuberías y los sistemas de alcantarillado», denuncia la organización humanitaria en el comunicado.

Según MSF, la «instrumentalización reiterada» del agua en Gaza por parte de Israel responde a «un patrón recurrente, sistemático y acumulativo».

La responsable de emergencias de la organización para Palestina, Claire San Filippo, añadió que la destrucción de infraestructura hídrica en Gaza crea, junto al hacinamiento y al colapso del sistema sanitario local, un «perfecto caldo de cultivo para la propagación de enfermedades».

El COGAT, el órgano militar israelí que administra los territorios palestinos ocupados, ha respondido al informe de MSF y lo ha calificado de «infundado» y «objetivamente incorrecto».

En una publicación de X, COGAT ha alegado que Israel permite el acceso a más de 70.000 metros cúbicos de agua al día en Gaza.

Seis meses después de la entrada en vigor del alto el fuego en el territorio palestino, los habitantes de Gaza aún se enfrentan a una severa crisis de salud pública.

El pasado viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que un 80 % de los lugares de Gaza donde se refugian los desplazados por la guerra registran una presencia frecuente de roedores y plagas, algo que pone en riesgo la salud de 1,45 millones de personas. EFE

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