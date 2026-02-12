Muchos familiares de yihadistas desaparecieron del campo sirio de Al Hol

La inmensa mayoría de las mujeres extranjeras e hijos de yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) que estaban en el campo sirio de Al Hol se han esfumado desde la retirada de las fuerzas kurdas que los custodiaban, informaron fuentes humanitarias y testigos a AFP.

¿Qué pasó con ellos? Según las fuentes, algunos fueron evacuados a hurtadillas, otros huyeron al extranjero aprovechando que las autoridades hacían la vista gorda, una parte cambió de sección en el campo y otros han sido trasladados de provincia.

Poco se sabe a ciencia cierta habida cuenta que las autoridades no se pronuncian pero las imágenes de Al Hol hablan por sí solas.

Este campamento albergaba a unas 24.000 personas, de las cuales aproximadamente 6.300 eran mujeres y niños extranjeros retenidos en una sección de alta seguridad, conocida como Anexo, que ahora ha perdido a buena parte de sus ocupantes.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos) se retiraron el 20 de enero, bajo la presión del ejército que entró en el lugar al día siguiente como parte de una ofensiva en el noreste del país para imponer su autoridad en todo el territorio sirio.

«Desde el sábado pasado, no hay más de una veintena de familias en la Anexo», precisó una de las fuentes que pidió el anonimato.

Otra fuente de una organización humanitaria confirmó que el edificio estaba ahora casi «vacío».

Había familias de 42 nacionalidades. Muchos eran mujeres y niños originarios de Rusia, el Cáucaso y las repúblicas de Asia Central, que sus respectivos países se niegan a repatriar.

– «Clandestinamente» –

Un testigo contó a la AFP haber visto a hombres armados evacuar a mujeres con velo a bordo de coches.

Las autoridades no se han pronunciado públicamente. Una fuente de la administración del campo, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, declaró que están haciendo un registro.

Preguntada por la desaparición de las familias, la fuente respondió «que la responsabilidad de todo esto, si se confirma, recae en las FDS que se retiraron sin un proceso de entrega».

Según las fuentes humanitarias, algunos han pasado a la parte del campo donde vivían unos 15.000 sirios y más de 2.200 iraquíes, que también parece haberse vaciado en parte, según las fuentes consultadas por AFP.

Las calles de la sección del mercado del campo, normalmente abarrotadas, están casi desiertas, según imágenes de video que ha podido ver AFP.

Otras familias han «sido trasladadas clandestinamente a Idlib y otras provincias» sirias, añade una fuente humanitaria.

Idlib (noroeste) albergaba a muchos yihadistas extranjeros. Fue precisamente una coalición islamista de este bastión rebelde la que lanzó a finales de 2024 una ofensiva fulgurante que le permitió tomar el poder en Siria y derrocar al expresidente Bashar al Asad.

– Llevados a Irak –

«Unos días después» de la salida de las fuerzas kurdas, «las mujeres y los niños de la sección de extranjeros (..) comenzaron a abandonar el campo en gran número», cuenta a través de WhatsApp Abu Mohamed, un sirio de 35 años que vive en el campo.

En Líbano, un hombre indicó a AFP que cuatro miembros de su familia habían regresado al país, junto con otros allegados de combatientes del EI.

«Pudieron salir del campo, las fuerzas gubernamentales hicieron la vista gorda», añadió este hombre que pidió conservar el anonimato.

Las FDS lideraron la lucha contra el EI en Siria, con el apoyo de la coalición multinacional dirigida por Estados Unidos. Encarcelaron a miles de yihadistas en prisiones y colocaron a sus familias en campos custodiados.

Las fuerzas kurdas siguen controlando el campo más pequeño de Roj, donde están detenidos 2.328 familiares de yihadistas, en su mayoría extranjeros, incluidos occidentales.

Para evitar fugas y el riesgo de que los yihadistas puedan unirse a las filas del EI, que sigue activo en Siria, Estados Unidos ha trasladado a más de 4.500 prisioneros a Irak. Prevé elevar esta cifra a 7.000.

