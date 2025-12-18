Muchos migrantes apuestan por establecerse en México al acercarse el primer año de Trump

Tapachula (México), 18 de dic (EFE).- Migrantes en la frontera de México con Guatemala celebraron este jueves el Día Internacional del Migrante y se mostraron esperanzados con la posibilidad de establecerse en México ante las dificultades de acceso a Estados Unidos impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está a punto de cumplir un año en la Casa Blanca.

Es el caso de Susan Niquerol Martin, cubana con residencia mexicana, quien ha abandonado el objetivo inicial de llegar a Estados Unidos.

«Yo tengo mi residencia, gracias a Dios estoy contenta de rehacer mi vida acá buscando oportunidades de empleo y más”, afirmó a EFE en la ciudad de Tapachula (Chiapas), la más grande de la frontera sur de México y uno de los epicentros de la crisis migratoria en el continente americano.

Niquerol fue una de las decenas de migrantes que asistió al Día Internacional del Migrante, donde las autoridades ofrecieron atención médica, asesoría legal, donación de ropa, entrega de alimentos, juguetes para niños y dinámicas.

Al Día Internacional del Migrante asistieron unas 500 personas, especialmente de Cuba y Haití, quienes recorrieron los diversos puesto de las organizaciones civiles y gubernamentales en busca de empleo y atención médica.

Por su parte, Denisse Lugardo Escobar, directora de Relaciones internacionales y Desarrollo transfronterizo de Tapachula, enfatizó que el evento se llevó a cabo «con calidez», a la vez que destacó que las principales peticiones de los migrantes son la regularización migratoria, la vinculación con un empleo formal y acceso a una vida digna.

“Lo que debe reinar es la inclusión y verlos con otros ojos que no sean discriminación, sino de atención, ellos nos cuentan sus historias de vida, sensibilizarnos como población local para podernos adaptar a ellos”, indicó Lugardo.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

Como consecuencia, el objetivo de muchos migrantes ahora es poder tener un estatus legal para poder trabajar y establecerse en el país. EFE

