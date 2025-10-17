Muere a los 35 años Baek Se-hee, autora de «Quiero morir, pero también comer tteokbokki»

Redacción internacional, 17 oct (EFE) .- La surcoreana Baek Se-hee, autora del libro de memorias «Quiero morir, pero también comer tteokbokki», falleció a los 35 años, anunció la Agencia Coreana de Donación de Órganos, que no aclaró la causa de la muerte.

En su libro, publicado en 2018, la autora combinaba memorias y autoayuda, y ofrecía detalles sobre las conversaciones con su psiquiatra acerca de sus sentimientos contradictorios, que le llevaban a querer morir, pero también a disfrutar de pequeños placeres como el tteokbokki, una popular comida callejera surcoreana que era su plato favorito.

‘Quiero morir, pero también comer tteokbokki’, se publicó primero en coreano y en 2022 salió su versión en inglés, lo que lo convirtió en un éxito de ventas.

El libro llegó a la lista de los más vendidos del Sunday Times en el Reino Unido y obtuvo una recomendación en el New York Times.

En 2019 escribió ‘Quiero morir, pero todavía quiero comer tteokbokki’, en el que relataba su convivencia con la distimia, una depresión persistente de baja intensidad.

Baek estudió escritura creativa en la universidad y cuando publicó su libro de memorias estaba trabajando como directora de redes sociales en una editorial. EFE

