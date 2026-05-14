Muere a los 85 años la conocida artista feminista austríaca Valie Export

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(Añade declaraciones de la Fundación VALIE EXPORT)

Viena, 14 may (EFE).- La conocida artista de medios y performance, cineasta y teórica feminista Valie Export murió este jueves pocos días antes de cumplir 86 años, informó la Fundación VALIE EXPORT a la agencia de noticias austríaca APA.

Nacida el 17 de mayo de 1940 en Linz (Alta Austria) como Waltraud Lehner, Valie Export fue la artista más influyente e internacionalmente exitosa del país alpino.

La crítica social, el feminismo y el humor formaban parte fundamental de la obra de Valie Export, considerada como una de las grandes pioneras en Europa de la performance, el videoarte y el cine experimental.

Valie Export inspiró a numerosas artistas durante décadas, más recientemente a la cantante española Rosalía.

«Lamentamos la pérdida de una artista excepcional, una personalidad extraordinaria y un ser humano especial», señaló en un comunicado la fundación que lleva el nombre de la artista.

«Valie Export figura entre las artistas más importantes de la posguerra. Desde finales de la década de 1960, ha sido una de las voces más influyentes de la vanguardia feminista en Europa», agregó la fundación con sede en Viena.

«El núcleo de su trabajo es el análisis crítico de la percepción social y la normalización del cuerpo femenino. Al hacerlo, aborda de manera intrépida e intransigente contenidos íntimos, tabúes o socialmente reprimidos», concluyó el ente que gestiona su legado artístico. EFE

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