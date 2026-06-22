Muere a los 94 años Ramiro Valdés, uno de los líderes de la Revolución cubana

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Ramiro Valdés, allegado a los hermanos Fidel y Raúl Castro y fundador de los servicios de inteligencia cubanos, falleció a los 94 años, anunció el domingo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

«La partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez duele profundamente, como la de un padre», escribió el jefe de Estado en X.

«Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha», añadió Díaz-Canel.

Valdés era uno de los pocos que ostentaban en Cuba el título de Comandante de la Revolución.

Junto con el antiguo líder Raúl Castro, que acaba de cumplir 95 años, fue uno de los últimos supervivientes de la expedición del yate Granma del 2 de diciembre de 1956, punto de partida de la revolución cubana.

Durante la guerrilla contra el dictador Fulgencio Batista, liderada por Fidel Castro (1926-2016), fue el segundo del líder revolucionario argentino Che Guevara.

Miembro del Partido Comunista Cubano (PCC, único) y de su Buró Político, fue ministro del Interior y creó el famoso G2, el servicio de seguridad del Estado (servicios de inteligencia) de la isla.

Siempre vestido con su uniforme militar en sus apariciones públicas, Valdés dedicó los últimos años de su vida a apoyar a Díaz-Canel, el primer presidente que no es de la familia Castro desde el triunfo de la revolución.

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