Muere ahogado el segundo cabecilla del mayor cártel narco de Colombia

El segundo cabecilla del Clan del Golfo, el principal cártel de narcotráfico en Colombia, murió ahogado luego de que se volcara una lancha en la que se trasladaba, aseguró el gobierno a la AFP.

Alias «Gonzalito», requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, era el segundo al mando de esta poderosa organización criminal que sostiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano en Catar.

Álvaro Jiménez, jefe negociador delegado por el presidente Gustavo Petro, confirmó a la AFP la muerte del cabecilla narcotraficante cuyo nombre real es José Gonzalo Sánchez.

El responsable relató que durante un traslado, la lancha en la que se transportaba «Gonzalito» naufragó en el departamento de Córdoba (norte) y el cabecilla se ahogó.

El Clan del Golfo es el principal responsable de la exportación de cocaína desde Colombia y fue recientemente designada como organización terrorista por Estados Unidos.

La justicia colombiana buscaba al capo por varios delitos como homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión.

El gobierno de Petro acordó el 5 de diciembre en Catar continuar conversaciones para lograr el desarme del Clan y la pacificación de los territorios que controla.

De origen paramilitar, esta agrupación tiene entre 6.000 y 7.000 combatientes y colaboradores, según el gobierno.

El cártel ha sufrido golpes como el arresto y extradición en 2022 a Estados Unidos de su máximo comandante alias Otoniel, considerado el Pablo Escobar de este siglo.

Petro sostiene diálogos con el Clan del Golfo en Catar como parte de una política de paz para desarmar a todos los grupos ilegales pero hasta el momento ninguna de las negociaciones ha dado resultados concretos.

