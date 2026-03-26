Muere el cineasta y escritor alemán Alexander Kluge

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Berlín, 26 mar (EFE).- El cineasta y escritor Alexander Kluge -uno de los representantes del llamado Nuevo Cine Alemán de los años sesenta- murió a los 94 años en Múnich, informó este jueves la editorial Surhkamp por encargo de la familia.

Su primer largometraje, «Despedida del ayer», ganó el León de Plata en el Festival de Venecia en 1966 y su obra literaria le valió en 2003 el Premio Georg Büchner, el más importante de la lengua alemana para la obra completa de un escritor.

En 1968 ganó en Venecia el León de Oro con «Los artistas en la cúpula del circo» y en 1982 recibiría un premio especial del festival por la totalidad de su obra cinematográfica.

Gran parte de su obra literaria son narraciones breves recogidas en libros como «El hueco que deja el demonio,» del que hay una selección publicada en español por la editorial Anagrama.

Kluge, al lado de Volker Schlöndorf y Rainer Maria Fassbinder, estuvo entre los directores que participó en la película «Alemania en otoño» (1978) que es una confrontación con la ofensiva terrorista de la banda Fracción del Ejército Rojo (RAF) en 1977.

Nacido en 1932 en Halberstadt (este de Alemania) Kluge debuto como escritor en 1962 con «Lebenslaufe» (Hojas de vida) una serie de biografías ficticias en las que se atraviesa la historia alemana en torno al punto de inflexión de 1945.

En el mismo año Kluge fue uno de los firmantes del llamado Manifiesto de Oberhausen, considerado el documento fundacional del Nuevo Cine Alemán.

«Vivimos un mundo extrañamente cambiante», dijo hace pocas semanas en un diálogo con su amigo, recientemente fallecido, Jürgen Habermas.

«Algunos hablan incluso de una ilustración turbia que ha surgido en torno a Silicon Valley», agregó. EFE

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