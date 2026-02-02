Muere el excanciller peruano Blacker Miller en un hospital penitenciario en Brasil

1 minuto

São Paulo, 2 feb (EFE).- El excanciller peruano Manuel Augusto Blacker Miller murió en un hospital penal en el estado brasileño de Río de Janeiro debido a una parada cardiorespiratoria, informó este lunes la Secretaría de Administración Penitenciaria regional.

El fallecimiento del que fue ministro con el expresidente Alberto Fujimori y que estaba preso de forma preventiva desde diciembre pasado, ocurrió el 23 de enero en un centro hospitalario situado dentro del complejo penal de Gericinó.

Según la Administración Penitenciaria, Blacker Miller tenía un historial de hipertensión arterial desde su ingreso en prisión y ya había recibido atención médica en al menos tres ocasiones.

El hombre, de 80 años, fue detenido por la Policía brasileña en Río de Janeiro, cuando se encontraba prófugo de la justicia de Albania y figuraba en la lista roja de la Interpol.

Los tribunales del país europeo lo condenaron por fraude en 2017 a ocho años de prisión, al considerarlo responsable de un esquema fraudulento relacionado con un proyecto de construcción de una incineradora para residuos urbanos que generó diversos perjuicios económicos.

Previamente, en Perú, Blacker Miller fue condenado en 2007 a cuatro años de prisión por complicidad en el autogolpe de 1992 en el que Fujimori disolvió el Parlamento.

Esa condena no llegó a ser cumplida porque, para entonces, el excanciller se había mudado a Albania y pedido asilo político.

Allí fundó la empresa Apollonia Investments dedicada a la recolección de basura, con sede en Tirana.EFE

jmc/mp/gpv