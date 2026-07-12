The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Muere el senador estadounidense Lindsey Graham tras una repentina enfermedad

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 12 jul (EFE).- El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente, Donald Trump, falleció en la tarde del sábado tras sufrir una «breve y repentina enfermedad», confirmó este domingo su oficina en la red social X.

«En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EE.UU. Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil», detalló la oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur.

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington. EFE

jdg/agf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR