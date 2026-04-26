Muere el violinista Günther Pichler, fundador del Cuarteto Alban Berg

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Viena, 26 abr (EFE).- El violinista y director de orquesta austríaco Günter Pichler, fundador del prestigioso Cuarteto Alban Berg y profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, ha muerto a los 85 años de edad, informó este domingo la agencia austríaca APA.

Lamentando la «pérdida de una personalidad genial», el director de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer, confirmó a APA que el músico falleció el pasado viernes en un accidente de tráfico cerca de Viena, tal y como había informado previamente el diario vienés Die Presse.

Nacido en 1940 en la ciudad tirolesa de Kufstein, en el oeste de Austria, Pichler ya era a los 18 años concertino de la Sinfónica de Viena y tres años después pasó a ocupar la misma posición en la Filarmónica de Viena, nombrado por el maestro Herbert von Karajan (1908-1989).

En 1955 comenzó sus estudios en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, donde empezó a ejercer como profesor en 1963.

Entre 1993 y 2012 también enseñó en la Escuela Superior de Música de Colonia (Alemania) y desde 2007 impartía clases en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde era director del departamento de cuerda del Instituto Internacional de Cámara.

En 1970 fundó el Cuarteto Alban Berg, que se convirtió rápidamente, bajo su dirección, en uno de los más prestigiosos a nivel mundial

Además de su labor en el cuarteto, Pichler, galardonado con la Gran Condecoración de Honor de la República de Austria, dirigió y colaboró con numerosas orquestas en Europa y Asia.

La Filarmónica de Viena está «profundamente consternada por la pérdida de una personalidad musical genial, con quien existía un largo y profundo vínculo artístico. Era uno de los nuestros, nuestros pensamientos están con su familia», declaró Froschauer. EFE

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