Muere en Gaza el deportista Mohammed Shaalan mientras buscaba comida para su familia

1 minuto

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El baloncesto palestino está de luto por la muerte de Mohammed Shaalan, de 39 años, un destacado jugador de la Franja de Gaza, que falleció el martes por la noche cuando intentaba conseguir comida para sus seis hijos cerca de la ciudad sureña de Jan Yunis.

Shaalan, que jugó para los clubes Khadamat Al-Bureij y Khadamat Al-Maghazi y contribuyó a sus títulos en la Liga de Baloncesto de la Franja de Gaza, es la segunda pérdida que golpea al deporte gazatí este agosto.

Hace dos semanas, Suleiman al-Obeid, exjugador de la selección nacional, conocido como «el Pelé palestino» en homenaje al astro brasileño por ser considerado el mejor futbolista de la historia palestina, también falleció cerca de Jan Yunis cuando buscaba asistencia humanitaria para su familia.

Sus muertes se suman a las de más de 660 atletas que han perdido la vida en Gaza desde el comienzo de la guerra, el 7 de octubre de 2023, tanto en bombardeos como en los alrededores de los centros de distribución de ayuda humanitaria, donde la población se arriesga a diario para conseguir alimentos, según la Asociación Palestina de Medios Deportivos.

Desde el estallido del conflicto, más de 62.000 gazatíes han muerto en ataques israelíes, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de Gaza. Entre ellos, casi 2.000 fallecieron por disparos del Ejército israelí en torno a puntos de reparto de ayuda o mientras aguardaban en carreteras el paso de camiones con comida.EFE

vsj/mt/jac