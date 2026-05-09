Muere en una cárcel dominicana un italiano en proceso de extradición a su país

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Santo Domingo, 8 may (EFE).- Un italiano requerido por la justicia de su país por presunto tráfico de estupefacientes murió este viernes en una cárcel de República Dominicana, donde estaba recluido desde hace más de un mes en espera de su extradición a Italia, informaron fuentes oficiales.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) reportó el fallecimiento de Loris Di Castri, de 53 años, quien estaba detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-17 Najayo Hombres, en la ciudad de San Cristóbal (sur), a unos 25 kilómetros al oeste de Santo Domingo.

Di Castri fue hallado en su cama, sin vida, por un compañero de celda del pabellón Máxima 1, del centro correccional.

El organismo dijo en una nota que el cuerpo de Di Castri fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para una autopsia que determine las causas de su muerte.

La celda donde se realizó el hallazgo del cuerpo se encuentra bajo resguardo, a la espera de que se realicen los procedimientos legales de lugar y levantamientos correspondientes.

El 25 de marzo pasado, la Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol Santo Domingo, adscrita a la Policía Nacional, informó que arrestó a Di Castri porque era requerido por las autoridades judiciales de Italia por su presunta vinculación a delitos de asociación para delinquir y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Tras su arresto, un tribunal dominicano le impuso prisión preventiva, una medida habitual cuando un extranjero es requerido por su país por la presunta comisión de delitos.EFE

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