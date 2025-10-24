Muere hondureño atropellado en Virginia tras ser perseguido por agentes de ICE

Washington, 24 oct (EFE).– Un hombre hondureño identificado por las autoridades como José Castro-Rivera murió tras ser atropellado en una autopista de Virginia cuando intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El informe oficial de la Policía de la ciudad de Norfolk, publicado este viernes, indica que Castro Rivera salió corriendo dejando su vehículo abandonado, tras una operación migratoria de ICE.

El hondureño atravesó la interestatal I-264 donde fue atropellado por un automóvil y pese a los intentos de asistencia médica en el lugar, falleció en el instante.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes denunciaron que el caso refleja el clima de miedo que enfrentan las comunidades indocumentadas en Virginia.

«El temor está empujando a la gente a huir, incluso a costa de su vida», señaló un portavoz de la organización New Virginia Majority, ante medios locales.

La muerte de Castro Rivera, se da bajo el contexto de aumento de redadas de ICE en todo el país con el objetivo de detener a migrantes indocumentados, medida alentada por el presidente, Donald Trump, quien ha enviado a los agentes federales a realizar operativos masivos en ciudades específicas como Chicago o Portland, ambas con gran cantidad de migrantes y gobernadas por alcaldes demócratas. EFE

