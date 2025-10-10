Muere John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues, a los 82 años

Londres, 10 oct (EFE).- John Lodge, cantante y bajista de la mítica banda de rock británica The Moody Blues, falleció «de forma repentina e inesperada» y rodeado de sus familiares cercanos a los 82 años, según confirmó este viernes su familia en un comunicado.

«Con profunda tristeza tenemos que anunciar que John Lodge, nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano, nos ha sido arrebatado de forma repentina e inesperada», señala la nota, que recuerda «el amor incondicional por su esposa, Kirsten, su familia, y su pasión por su música y su fe».

Lodge, que se unió al grupo en 1966 junto al cantante Justin Hayward tras la marcha de Denny Laine y Clint Warwick, falleció «tranquilamente rodeado de sus seres queridos y con la música de ‘The Everly Brothers’ y Buddy Holly», según el comunicado.

«Echaremos siempre de menos su amor, su sonrisa, su amabilidad y su apoyo incondicional e infinito. Estamos desconsolados, pero seguiremos adelante con paz, rodeados del amor que él nos tenía a cada uno de nosotros», añade.

Lodge (Birmingham, 1943) participó en algunas de las composiciones más conocidas del grupo, como ‘Nights In White Satin’, ‘Question’ o ‘Isn’t Life Strange’, y formó parte de la banda hasta su última actuación en 2018 antes de la muerte de Ray Thomas, uno de los fundadores del grupo que está incluido en el Salón de la fama del rock. EFE

