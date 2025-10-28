Muere la «abuelita» que sobrevivió abrazada a su esposo en las inundaciones en México

afp_tickers

1 minuto

Una mujer de la tercera edad que sobrevivió abrazada a su esposo durante una inundación en el este de México murió este lunes por complicaciones de salud, informaron vecinos de la pareja de ancianos.

«Los abuelitos», convertidos en símbolo de esperanza de una tragedia que deja 80 muertos, se volvieron virales tras ser captados en video, estrechamente abrazados, en el techo de su casa, rodeados por un río desbordado.

«Les informamos que el día de hoy falleció la señora Elodia Reyes», escribió en la red social Facebook Alex Cabrera, un vecino que asistió a la pareja luego de que perdieron su hogar.

Este vecino detalló a la AFP que la mujer, con más de 80 años, se sintió mal por la mañana y aunque recibió atención médica, no pudieron salvar su vida.

Días atrás, Hilario Reynosa, el viudo de Reyes, contó a la AFP que al ver que su casa se inundada el pasado 9 de octubre pasado, subieron al techo y le pidió a su esposa que se sostuviera de su cuello para que no se la llevara la corriente.

Los ancianos, que dijeron no recordar con precisión su fecha de nacimiento, estuvieron toda la noche abrazados estrechamente mientras el agua arrasaba con todo. Gracias a un video que se volvió viral fueron rescatados.

El centro y este de México fueron devastados hace casi tres semanas por precipitaciones no vistas en décadas.

str-sem/cjc