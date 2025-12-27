The Swiss voice in the world since 1935
Muere piloto de un avión ultraligero tras accidente frente a la playa más famosa de Brasil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Río de Janeiro, 27 dic (EFE).- Un piloto de un avión ultraliviano falleció este sábado tras estrellarse en el mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras realizaba un trabajo publicitario, informaron fuentes oficiales.

Después de casi tres horas de búsquedas el Cuerpo de Bomberos de Río encontró un cuerpo sin vida e informó que no había más pasajeros en la aeronave.

El accidente ocurrió al inicio de la tarde frente a la playa más famosa de Brasil, repleta este sábado de bañistas que disfrutan de sus blancas arenas en plena época decembrina y a la espera del Año Nuevo.

El piloto realizaba una misión publicitaria frente a la playa de Copacabana cuando la aeronave se precipitó de un momento a otro en el mar.

Minutos después del accidente, una treintena de agentes del Cuerpo de Bomberos inició las labores de rescate con motos acuáticas, buzos y helicópteros.

En el momento del colapso del avión otras embarcaciones se movilizaban en la zona, pero según las autoridades no se registraron heridos.

La Fuerza Aérea Brasileña dijo en un comunicado que ya se iniciaron las diligencias para esclarecer las causas de la caída del ultraliviano. EFE

