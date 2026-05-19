Muere Totó la Momposina, la reina del folclor colombiano, a los 85 años

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Bogotá, 19 may (EFE).- La cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé, murió este martes a los 85 años, informó el Ministerio de las Culturas.

«Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra», expresó el Ministerio en un comunicado.

Nacida en la isla fluvial de Mompox como Sonia Bazanta Vides, Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los sonidos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana. EFE

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