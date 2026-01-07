Muere un civil ruso en Bélgorod tras ataque de dron ucraniano

Moscú, 7 ene (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras la detonación de un dron ucraniano, según informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Malas noticias desde el distrito Borísovo. En la localidad de Gruzskoe murió un civil a consecuencia de la detonación de un dron enemigo. El hombre murió en el lugar de los hechos por las heridas recibidas», escribió en su canal de Telegram.

Gladkov expresó sus profundas condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

A diferencia de otras regiones de la retaguardia rusa, Bélgorod es objeto a diario del ataque de la artillería y drones ligeros de menor alcance, pero más numerosos que los drones de ala fija que vuelan a mayores distancias.

En vistas a ello, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una ‘zona de seguridad’ en territorio ucraniano para reducir las posibilidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania de atacar los territorios fronterizos rusos. EFE

