Muere un cuarto bebé en Gaza a causa del frío extremo desde el inicio del invierno

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este domingo de la muerte de un bebé de dos meses a causa del frío extremo, lo que eleva a cuatro el número total de muertes infantiles por hipotermia desde el inicio del invierno.

El bebé, de dos meses, identificado como Mohamed Abu Harbid, falleció en la ciudad de Gaza esta pasada noche en medio de un fuerte descenso de temperaturas y debido «a la falta de calefacción, falta de refugios seguros y escasez de mantas y ropas de invierno».

Además, la oficina de medios del Gobierno de Gaza informó de que con esta última muerte la cifra total de fallecidos por frío extremo desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, ha ascendido a 21, incluidos 18 menores, todos ellos desplazados en los improvisados campamentos con precarias tiendas de campaña, que no les protegen del frío y de las lluvias.

En este sentido, el Gobierno gazatí recordó en un comunicado que estas cifras describen «el desastre humanitario que amenaza la vida de los grupos más vulnerables», y que «sin una intervención urgente», el número de muertos por frío seguirán creciendo, especialmente entre menores, enfermos crónicos y ancianos.

«Responsabilizamos total y directamente a la ocupación israelí de estos crímenes y sus consecuencias mortales, ya que son una extensión de las políticas de matanza lenta, hambruna y desplazamiento», agrega en su comunicado.

Desde finales de noviembre, las temperaturas se han desplomado en Gaza además de que se han registrado varios fuertes temporales con lluvia y viento, como ocurrió este pasado jueves, inundando tiendas de campaña y dañando la ropa, mantas y pertenencias de los palestinos.

Con una Gaza arrasada por los bombardeos israelíes, gran parte de la población palestina se ve obligada a continuar malviviendo en tiendas de campaña mientras la ONU pide al Gobierno israelí que permita la entrada de casas prefabricadas que puedan cobijar y proteger a los gazatíes de las duras condiciones climáticas. EFE

