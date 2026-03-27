Muere un hombre en un ataque con misiles de Irán contra Tel Aviv

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Redacción internacional, 27 mar (EFE).- Un hombre falleció este viernes en Tel Aviv en nuevos ataques con misiles de Irán contra el área central de Israel, donde impactaron proyectiles o restos de los mismos en once puntos.

Según los servicios de emergencias israelíes Magen David Adom (MDA), los paramédicos certificaron la muerte del hombre, de aproximadamente 60 años, y están prestando atención médica a dos heridos leves en otro lugar del área central de Israel.

Los últimos ataques, que incluyeron misiles de racimo, movilizaron a los bomberos y equipos de rescate a once lugares para buscar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros.

El impacto de los proyectiles o de los fragmentos de misiles interceptados causaron al menos la destrucción de un edificio de tres plantas, y de otro inmueble, el derrumbe parcial de un edificio abandonado y daños en un garaje.

En la ciudad de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, se produjo un incendio en un camión y un poste eléctrico como resultado de un impacto directo.

Los bomberos informaron que han impedido que el fuego se propagara a los edificios cercanos y que buscan localizar a las personas atrapadas entre las llamas y el denso humo.

El jefe de bomberos Oren Shishitsky afirmó que «todos los incidentes están bajo control» e hizo un llamado a la ciudadanía para que no se acerque a los lugares afectados.

Ayer, un hombre de unos 30 años falleció por heridas de metralla tras recibir el impacto directo de un cohete lanzado por la milicia chií libanesa Hizbulá junto a un edificio residencial de la localidad de Nahariya (norte de Israel).

Hasta el momento, en Israel se han producido un total de 19 muertos por misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá.

A ellos hay que sumarle cuatro mujeres que murieron en el territorio palestino de Cisjordania por un misil de racimo israelí. EFE

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