Muere un niño palestino de 13 años al explotar munición israelí abandonada cerca de Jericó

(Actualiza detallando que fue una mina terrestre)

Jerusalén, 17 feb (EFE).- Un niño palestino de 13 años murió y otros dos resultaron heridos este martes, tras la explosión de munición israelí sin detonar en la aldea de Jiftlik, localizada en el Valle del Jordán, a unos 30 kilómetros de Jericó, en Cisjordania ocupada.

El niño ha sido identificado como Muhamad abu Dallah, de 13 años, confirmó a EFE una fuente de la Administración Civil israelí.

Un portavoz de la Media Luna Roja añadió que su muerte se debió a la explosión de una mina terrestre en uno de los antiguos campamentos de Jiftlik, y que el cuerpo del niño estaba siendo trasladado al Hospital de Jericó.

El Ejército israelí había confirmado poco antes haber enviado tropas a la zona tras enterarse de que tres palestinos habían resultado «heridos por jugar con munición sin detonar».

De acuerdo con el comunicado castrense, esta zona constituye un campo de tiro en la que está prohibida la entrada de personas y fueron los soldados quienes brindaron atención médica de primeros auxilios a los chicos.

En un suceso separado, otro niño resultó herido por disparos de balas de goma de soldados israelíes la noche del lunes en la ciudad de Anata, al noreste de Jerusalén.

La Gobernación de Jerusalén, según recoge el medio palestino Wafa, declaró que el niño fue alcanzado durante una incursión militar tanto en la ciudad de Anata como en el campamento de Shuafat. EFE

