Muere un palestino en Cisjordania tras los disparos de fuerzas israelíes

2 minutos

Jerusalén, 10 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) informó este domingo de que el ciudadano palestino identificado como Shaker Fallah Ahmed Al Jabari, de 58 años, falleció tras ser disparado por fuerzas israelíes en la ciudad de Hebrón (sur de Cisjordania).

Según detalla Wafa, que cita a fuentes locales, los hechos ocurrieron anoche cuando fuerzas israelíes abrieron fuego contra un vehículo en la zona de Jallet Hadour, al este de Hebrón, hiriendo gravemente al palestino.

Tras ello, las fuerzas israelíes detuvieron a este palestino impidiendo que las ambulancias pudieran llegar a él y darle asistencia médica, agrega Wafa. La víctima falleció poco después tras sucumbir a sus heridas.

La ciudad de Hebrón es, de hecho, uno de los puntos más calientes de Cisjordania puesto que cerca de 800 colonos viven dentro de la Ciudad Vieja de esta urbe y quienes, en muchas ocasiones bajo la protección de soldados israelíes, agreden y humillan a los palestinos que residen en ella.

En estos dos últimos años, tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, la violencia en la Cisjordania ocupada se ha disparado con más redadas por parte del Ejército israelí, además de los ataques que perpetran los colonos israelíes a los que el Gobierno israelí de extrema derecha ha dado más poder y presencia en estos territorios palestinos.

Estos ataques han dejado a más de 1.000 palestinos muertos, entre ellos más de 200 menores, desde el 7 de octubre de 2023 -tras los ataques de Hamás-, según cifras recogidas por la ONG israelí B’Tselem. EFE

ngg/ah