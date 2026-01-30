Muere un preso en cárcel peruana de máxima seguridad en medio de la crisis penitenciaria

Lima, 30 ene (EFE).- Un preso murió en Challapalca, la cárcel de máxima seguridad de Perú conocida por sus hostiles condiciones, tras haber sido encontrado inconsciente, informó este viernes el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) de Perú en un comunicado, en momentos en que el presidente interino, José Jerí, impulsa una reforma integral del sistema carcelario.

El Inpe indicó que los agentes de seguridad de Challapalca reportaron que el interno sentenciado por robo agravado y asociación ilícita para delinquir fue encontrado en estado de inconsciencia este jueves a las 14:10 horas (19:10 GMT) al interior de su celda.

La institución inició las investigaciones sobre el deceso en la temida cárcel que recientemente recibió a 98 criminales de otras prisiones sentenciados por delitos graves.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad y se procedió al aislamiento de la zona, agregó el Inpe. Sin embargo, el personal de salud del tópico de la prisión sólo pudo constatar que el interno ya no presentaba signos vitales.

En tal sentido, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional y a la Fiscalía para que realicen las investigaciones correspondientes.

A raíz de una serie de críticas contra el sistema carcelario en el país, el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, ha impulsado una reestructuración integral, que incluirá una nueva entidad estatal, después de encontrar «deficiencias administrativas críticas» que comprometen la operatividad y el control de los recintos penales a nivel nacional.

Detalló que durante una visita al penal Ancón I, en el norte de Lima, se tardó horas en ubicar a un preso que presuntamente lideraba desde la cárcel una banda de extorsionadores pero que era parte del casi centenar de presos que su propia administración había trasladado a Challapalca.

«Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron sobre su traslado, el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen», dijo Jerí desde el penal.

Precisamente este viernes, el Frente Regional de Defensa de la sureña región de Tacna comunicó en un pronunciamiento, recibido por EFE, su rechazo al traslado de 98 presos de alta peligrosidad a Challapalca y exigieron el retorno a las cárceles donde estaban recluidos originalmente al afirmar que «Tacna no es el depósito de la inseguridad nacional».

También, agregó que este penal «no garantiza las condiciones adecuadas de aislamiento» y pone en «riesgo» la seguridad de esta región, limítrofe con Chile y Bolivia, entre otras demandas sociales.

Challapalca, la cárcel de máxima seguridad de Perú, es conocida por sus hostiles condiciones al encontrarse en el altiplano peruano, a una altitud de 4.600 metros de altitud, en un punto cercano a la frontera con Bolivia. EFE

