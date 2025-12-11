Muere una bebé de 8 meses por hipotermia en el sur de Gaza en pleno temporal

3 minutos

Jerusalén, 11 dic (EFE).- El servicio de emergencias de Defensa Civil en Gaza denunció este jueves la muerte de una bebé de unos ocho meses, a la que identificó como Rahaf Abu Jazar, por hipotermia a causa del temporal que azota la Franja mientras gran parte de su población continúa desplazada en tiendas de campaña.

Consultado por EFE, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza confirmó que el Hospital Nasser de Jan Yunis registró a las 5.12 hora local (3.12 GMT) el ingreso de emergencia de Rahaf Ahmed Naji Abu Jazar, nacida el 9 de abril de 2025. El hospital determinó su muerte por hipotermia.

«Rahaf Abu Jazar, una niña de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, murió a causa del grave frío que azota la región, a falta de refugio, calefacción y la protección más básica para niños», denunció la Defensa Civil de Gaza en un comunicado.

Este servicio de emergencias aseguraba haber recibido hacia las 9.45 hora local (7.45 GMT) más de 2.500 llamadas de auxilio de gazatíes «cuyas tiendas de campaña y refugios se habían dañado» en toda la Franja a causa de las lluvias durante la noche.

«Hemos registrado la inundación de campamentos enteros en la zona de Al Mawasi en Jan Yunis, las de Al Bassa y Al Baraka en Deir al Balah, la del mercado central en Nuseirat y Yarmouk y el puerto en la ciudad de Gaza», asevera Defensa Civil en otro comunicado.

Desde la madrugada, distintos canales palestinos y perfiles individuales en redes sociales han publicado vídeos de gazatíes tratando de sacar el agua de sus tiendas de campaña con escobas y otros objetos, bajo la lluvia, mientras esta inunda sus campamentos y les llega por encima de los tobillos.

Al menos 761 alojamientos para refugiados que albergan a más de 850.000 personas en Gaza (de una población de unos 2,1 millones) son vulnerables a inundaciones, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

«Los días 7 y 8 de diciembre se registraron más de 3.500 movimientos de desplazamiento, probablemente en previsión de las fuertes lluvias que se esperaba que llegaran el 10 de diciembre», asegura OCHA en un informe este jueves.

Casi la totalidad de la población gazatí continúa desplazada a pesar del alto el fuego en la Franja, mientras Israel domina aún militarmente más del 50 % del territorio (el que va más allá de la denominada «línea amarilla»).

Muchos siguen residiendo en tiendas de campaña que sufren filtraciones habituales de agua, en campamentos con suelos de tierra que se enfangan fácilmente con las lluvias y sin calefacción a las puertas del invierno.EFE

