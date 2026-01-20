Muere una bebé gazatí de frío y ya son nueve los niños fallecidos este invierno

Jerusalén, 20 ene (EFE).- Una bebé palestina de seis meses, Shatha Abu Jarad, falleció en la Franja de Gaza debido a una hipotermia, confirmaron fuentes sanitarias en el enclave, lo que aumenta a nueve los niños fallecidos este invierno por esta causa ante la falta de un refugio adecuado entre los cientos de miles de desplazados forzosos.

«La muerte del bebé de 6 meses, Shatha Abu Jarad, debido al frío, eleva a 9 el número total de muertes infantiles por frío desde principios del invierno», confirmó el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en su comunicado diario, que suele referirse a los muertos del día anterior por fuego israelí y por hipotermia, pero a veces incluye alguno del mismo día.

La agencia de noticias oficial palestina Wafa informó de que la muerte de la bebé se produjo este martes y añade que falleció en la ciudad de Gaza, norte del enclave palestino.

En su nota, Sanidad explica además que un palestino murió por fuego israelí y su cadáver llegó a los hospitales del enclave, al igual que otros siete heridos.

La llegada del alto el fuego en Gaza -el pasado 10 de octubre- supuso el fin de las muertes diarias de decenas de palestinos en bombardeos israelíes, pero el Ejército, replegado y controlando aún más de la mitad de Gaza desde esta divisoria no claramente demarcada, aún realiza ataques casi a diario.

El fallecido de ayer aumenta a 466 el número total de muertos (entre ellos más de un centenar de menores, según Unicef) desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que el de heridos se aproxima a los 1.300.

El pasado septiembre, una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, dirigida por quien presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay, determinó que Israel «ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza».

El total de palestinos muertos durante la ofensiva bélica de dos años que siguió los ataques de Hamás del 7 de octubre supera ya las 71.550 víctimas, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

