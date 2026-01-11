Mueren 4 sanitarios en un ataque de los paramilitares contra hospitales en el sur de Sudán

3 minutos

El Cairo, 11 ene (EFE).- Al menos cuatro miembros del personal médico murieron y otros tres resultaron heridos en bombardeos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra tres hospitales de Dilling, en el estado sudanés meridional de Kordofán del Sur, alertó este domingo la organización Red de Médicos de Sudán.

En un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, esta organización denunció los «bombardeos deliberados perpetrados por las FAR y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N)» que dejaron fuera de servicio tres hospitales de Dilling, la segunda ciudad más grande de Kordofán del Sur y bajo asedio paramilitar desde hace semanas.

Según esta red, la situación sanitaria en Dilling se está deteriorando gravemente tras los ataques contra estas instalaciones, si bien no detalló cuándo se llevaron a cabo estas operaciones que «han reducido la capacidad de prestar servicios médicos básicos».

«Algunas instalaciones están funcionando con recursos limitados para cubrir las necesidades de emergencia debido a los bombardeos sistemáticos que se están produciendo», agregó en la nota en la que detalló que los centros afectados son el Hospital Militar, el principal centro de seguro médico y el Hospital Universitario de Dilling.

«Esto ha obligado a los pacientes a depender de instalaciones limitadas, como el Hospital Umm Bakhita, algunos centros de salud del barrio y la sucursal del seguro médico de la Universidad de Dilling, en medio de la escasez de personal y suministros», afirmó la organización.

La Red responsabilizó a las FAR y a sus aliados de «estas violaciones, que constituyen una clara violación del derecho internacional humanitario», ya que atacar estas instalaciones «pone en peligro la vida de civiles, pacientes y personal médico».

Por ello, hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para que intervengan urgentemente con el fin de proteger las instalaciones sanitarias y proporcionar apoyo médico y logístico inmediato a la ciudad de Dilling.

También exigió el fin de los ataques contra las instalaciones sanitarias, que se garantice el acceso sin obstáculos de la ayuda humanitaria y que se exijan responsabilidades a los responsables de estas violaciones.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta. EFE

rsm/amr/ah