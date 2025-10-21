Mueren cuatro soldados y siete miembros de Al Qaeda en enfrentamientos en el sur del Yemen

Saná, 21 oct (EFE).- Al menos cuatro soldados del Ejército yemení y otros siete presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda murieron este martes en enfrentamientos iniciados tras un ataque perpetrado por el grupo yihadista contra un cuartel militar en la provincia de Abyan, en el sur del Yemen, según fuentes oficiales.

El Ministerio de Interior del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen dijo en un comunicado que el ataque fue perpetrado al amanecer por hombres armados de Al Qaeda contra la base de la 1ª Brigada de Apoyo y Refuerzo del distrito de Mahfad, en Abyan.

La acción «provocó la muerte de cuatro héroes de las Fuerzas Armadas y la muerte de siete miembros de la organización terrorista durante los enfrentamientos que estallaron tras el ataque», de acuerdo con la nota.

Interior añadió que los soldados «frustraron el ataque e impidieron que los elementos terroristas lograran sus objetivos criminales».

Asimismo, se comprometió a lanzar una campaña, en coordinación con diversas unidades militares y de seguridad, para «perseguir a los elementos terroristas y fortalecer la seguridad y la estabilidad en toda la provincia de Abyan y las zonas liberadas».

Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), creada en 2009, alcanzó su máximo poder en el sur del Yemen en 2015 y 2016, pero su presencia ha ido disminuyendo por los ataques con aviones no tripulados y luchas internas. EFE

