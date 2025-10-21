Mueren cuatro soldados y siete miembros de Al Qaeda en enfrentamientos en el sur del Yemen

(actualiza con detalles sobre el ataque)

Saná, 21 oct (EFE).- Al menos cuatro soldados del Ejército yemení y siete presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda murieron este martes en enfrentamientos iniciados tras un ataque perpetrado por el grupo yihadista contra un cuartel militar en la provincia de Abyan, en el sur del país, según fuentes oficiales.

El ataque fue perpetrado al amanecer por miembros armados de Al Qaeda contra la base de la 1ª Brigada de Apoyo y Refuerzo del distrito de Mahfad, en Abyan, informó en un comunicado el Ministerio del Interior del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.

La acción «provocó la muerte de cuatro héroes de las Fuerzas Armadas y la muerte de siete miembros de la organización terrorista durante los enfrentamientos que estallaron tras el ataque», de acuerdo con la nota.

Por su parte, fuentes militares dijeron a EFE bajo condición de anonimato que los atacantes detonaron un coche bomba en la entrada del cuartel y condujeron otro vehículo a través del mismo acceso, que los soldados hicieron explotar antes de que llegara a la base principal.

Además, indicaron que los atacantes, que portaban cinturones explosivos, dispararon lanzacohetes y lanzaron granadas contra los soldados durante el enfrentamiento posterior.

Interior añadió que los soldados «frustraron el ataque e impidieron que los elementos terroristas lograran sus objetivos criminales».

Asimismo, se comprometió a lanzar una campaña, en coordinación con unidades militares y de las fuerzas de seguridad, para «perseguir a los elementos terroristas y fortalecer la seguridad y la estabilidad en toda la provincia de Abyan y en las zonas liberadas».

Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), creada en 2009, alcanzó su máximo poder en el sur del Yemen en 2015 y 2016, pero su presencia ha ido disminuyendo por los ataques con aviones no tripulados y las luchas internas. EFE

