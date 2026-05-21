Mueren dos guardas del Parque de Virunga en RDC tras ataque de un grupo armado

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Nairobi, 21 may (EFE).- Al menos dos guardas del Parque Nacional de Virunga murieron tras un ataque de hombres armados contra un puesto de vigilancia de esta área protegida, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y el más antiguo de África, informaron las autoridades de la reserva.

«Los dos guardas fallecidos fueron identificados como Kasereka Valyathire Baraka (34 años) y Munguakonkwa Mihigo Jacques (35 años). Ambos se encontraban cumpliendo con su deber de proteger el parque cuando un grupo no identificado y fuertemente armado atacó su posición», se indica en un comunicado del Parque Nacional de Virunga publicado en su web.

El ataque tuvo lugar este jueves por la mañana contra el puesto del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICNN) en Kamuhororo, en la orilla sur del lago Edward, un incidente para el que la Dirección Provincial del ICCN en Kivu del Norte ya ha pedido una investigación.

Además, el Parque Nacional de Virunga señaló que se produjo en un momento de «excepcional presión» por el conflicto que se vive en el este congoleño, donde se enfrentan el Gobierno con grupos rebeldes.

«El Parque Nacional Virunga y el ICCN expresan sus más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y compañeros guardaparques de los fallecidos. Su sacrificio jamás será olvidado», concluyeron las autoridades.

Durante el mismo día, el Parque Nacional de Virunga informó sobre la suspensión de la selección de guardas por el brote de ébola declarado el pasado viernes en la zona.

Fundado en 1925, Virunga, uno de los pocos destinos turísticos de la RDC y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, acoge a una cuarta parte de la población mundial de los gorilas de montaña, una especie en peligro de extinción.

Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, pese a desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva. EFE

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