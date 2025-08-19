The Swiss voice in the world since 1935

Mujer que encarnará Palestina por primera vez en Miss Universo: LLevo la voz de un pueblo

Jerusalén, 19 ago (EFE).- La modelo y activista Nadeen Ayoub, que representará por primera vez a Palestina en el certamen de Miss Universo que se celebrará en noviembre en Tailandia, afirmó que su misión es llevar «la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado».

Ayoub será la representante de Palestina en el certamen, según confirmó la Organización Miss Universo (MUO) a la cadena CNN. “La señora Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”, declaró la MUO este domingo a la cadena británica, anunciando así la histórica participación palestina en el certamen de belleza internacional.

Coronada como Miss Palestina en 2022, Ayoub expresó su entusiasmo por el anuncio en sus redes sociales: “Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver», dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado», añadió.

La modelo explicó que el proceso para calificar al certamen no fue fácil: «Es la primera vez en la historia que Palestina está siendo representada, lo que implicó cumplir muchos requisitos».

En su mensaje, también señaló que «no debería haber una reina que esté callada ante lo que está pasando en Gaza», lo que calificó como «la injusticia más grande».

“Palestina necesita ser mostrada en cada plataforma, y la gente que está sufriendo necesita ser vista”, subrayó Ayoub, quien aspira a lucir durante el certamen diseños de creadores palestinos como una forma de apoyo a su pueblo.

Nadeen Ayoub, que reside actualmente en Dubái, estudió inglés y psicología en la University of Western Ontario (Western University), en Canadá, según detalla en su perfil profesional de LinkedIn.

La confirmación de su participación ha generado reacciones positivas en redes sociales según la modelo: “Puedo ver la felicidad de la gente al saber que Palestina está siendo representada. El pueblo palestino es más que su sufrimiento” reiteró.

El anuncio llega en medio de la guerra en Gaza, donde más de 62.000 personas han muerto desde octubre de 2023, ya sea por los bombardeos israelíes, en intentos por acceder a comida o, más recientemente, a causa de la desnutrición, que se ha incrementado en el enclave y afecta especialmente a los niños.EFE

