Mujeres indígenas cuestionan el impacto real de las reformas de Sheinbaum

3 minutos

San Cristóbal de las Casas (México), 29 dic (EFE).- Mujeres indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de otras comunidades en México advirtieron este domingo que, a pesar de la llegada de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y de sus reformas en favor de los pueblos originarios, su situación sigue sin cambios en la práctica.

La comandante zapatista, Mari, subrayó que la ‘cuarta transformación’, termino relacionado con el oficialismo, sigue siendo una «falacia» que no ha logrado erradicar los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas.

«Ellos dicen que ahora es historia porque gobierna una mujer, pero solo para ellos, para el pueblo de México no hay nada, nosotros no conocemos, no existe la cuarta transformación», afirmó durante los encuentros internacionales ‘Resistencia y Rebeldía’ en la víspera del 31 aniversario del alzamiento armado del levantamiento del EZLN en Chiapas.

Por su parte, Anselma, de la comunidad otomí, criticó que el Gobierno de Sheinbaum parece olvidar a las mujeres indígenas y a todas las que han sido víctimas de violencia, desapariciones y feminicidios, en referencia a la frase de la presidenta: «No llego sola, llegamos todas».

«A la presidenta Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas, las mujeres desaparecidas, las mujeres asesinadas, las mujeres presas políticas, las mujeres ausentes por feminicidio, las mujeres periodistas asesinadas, las niñas robadas, secuestradas y violadas, migrantes, las madres buscadoras, las mujeres indígenas otomís», afirmó Anselma.

Añadió que como mujeres ven con terror cómo se incrementa la guerra, el despojo, la militarización, la contrainsurgencia, la impunidad con la que opera el crimen organizado, el encarcelamiento, las desapariciones forzadas, los feminicidios y el asesinato en contra de los defensores de la tierra, el agua y la vida.

En contraste con las promesas y reformas del gobierno, las mujeres zapatistas enfatizaron la importancia de su autonomía y resistencia.

La comandante Petra, del EZLN, reflexionó sobre los avances logrados a lo largo de los 31 años de lucha zapatista, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres.

Comentó que el sueño de las zapatistas sigue siendo el de un mundo en el que la autonomía, la libertad y la justicia sean una realidad, donde las más jóvenes son la mayor esperanza.

«Si las abuelas y si las mamás lo demostramos y lo demostraron, pues las jóvenes también lo pueden hacer porque todavía tienen fuerza”, concluyó Petra.

A 31 años del alzamiento del EZLN que llegó a la Ciudad de México el 1 de enero de 1994, las mujeres zapatistas siguen desafiando un sistema que las niega y, sin embargo, han logrado avanzar en la construcción de un futuro propio, basado en la dignidad, la autonomía y la resistencia.

A inicios de mes, Sheinbaum firmó un decreto que publica en 57 lenguas originarias la histórica reforma constitucional que reconoce los derechos indígenas, además de la creación de una Comisión Presidencial para los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La reforma, aprobada en septiembre durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), valida por primera vez a los 68 pueblos originarios de México como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. EFE

mmf/mjc/sbb

(foto) (video)