Mujeres premios Nobel piden liberación inmediata de Mohammadi por peligro para su vida

3 minutos

París, 12 feb (EFE).- La organización Nobel Women’s Initiative (NWI), integrada por ocho mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional de la iraní Narges Mohammadi, al considerar que la vida de la activista iraní y también premio Nobel, encarcelada en su país, «está en peligro».

En un comunicado publicado en su página web y las redes sociales de la Fundación Narges, con sede en París, las laureadas, entre las que está la guatemalteca Rigoberta Menchú, expresaron su «solidaridad inquebrantable» con Mohammadi.

Las firmantes condenaron «en los términos más enérgicos» la violencia, la tortura y la persecución que, según denunciaron, ha sufrido la activista por su defensa de los derechos humanos en Irán.

La organización recordó que el 12 de diciembre de 2025 Mohammadi fue detenida «violentamente e injustamente» en la ciudad de Mashhad mientras asistía de forma pacífica al funeral del abogado iraní de derechos humanos Khosrow Alikordi.

Según el comunicado, durante su arresto fue golpeada, amenazada de muerte y sometida a abusos físicos y psicológicos, lo que habría agravado su delicado estado de salud, por lo que la organización pidió una que reciba la atención médica urgente que necesita.

El comunicado cita una declaración reciente de la Fundación Narges, que documenta presuntos actos de tortura, incluidas palizas severas, amenazas y condiciones de detención que pondrían en riesgo su vida.

Nobel Women’s Initiative recordó que Mohammadi, que también forma parte de esta organización, fue condenada en un reciente juicio, que calificó de «farsa», a una pena de 7 años y medio, lo que supone más de 17 años adicionales de prisión activa, y que se suman a condenas previas que totalizan 44 años a lo largo de su vida, además de otras sanciones como flagelación y prohibiciones de viaje.

La organización consideró que estas penas constituyen «una violación flagrante del derecho internacional y una profunda injusticia».

Las firmantes hicieron también un llamamiento a la liberación de todos los defensores de derechos humanos y presos políticos en Irán y sostuvieron que la represión y las represalias contra quienes alzan la voz hacen «esencial» una acción internacional inmediata.

«No permaneceremos en silencio», concluyen las firmantes en el comunicado, tras recalcar que «Narges Mohammadi debe estar libre».

Además de por Rigoberta Menchú, la iniciativa está liderada por las premios Nobel de la Paz Jody Williams (EE.UU.), Shirin Ebadi (Irán), Tawakkol Karman (Yemen), Leymah Gbowee (Liberia), Maria Ressa (Filipinas) y Oleksandra Matviichuk (Ucrania). EFE

