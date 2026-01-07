Mulino a Corina Machado: «Muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular»

Ciudad de Panamá, 6 ene (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, recordó este martes una conversación que mantuvo el domingo con la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la que le pidió que se muestre «intransigente con el respeto a la voluntad popular», después de que no esté clara una transición democrática en Venezuela tras la captura del mandatario, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

«En mi conversación con María Corina Machado el domingo, se lo dije: ‘Un consejo de amigo, muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular. Ahí no hay para atrás y no te vas a equivocar'», afirmó Mulino durante un acto para dar inicio a un año en el que se conmemorá con varios eventos de alto nivel el bicentenario de la reunión que convocó el libertador Simón Bolívar en Panamá para unir a los países latinoamericanos.

Conocido como el Congreso Anfictiónico -que buscaba abordar la posible unificación de Latinoamérica frente a la amenaza colonial de Europa y Estados Unidos-, esa reunión hace 200 años «legó», según el presidente panameño, «una idea que sigue vigente»:

«La soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos. Esa verdad fundamental guía hoy la política exterior de mi Gobierno. En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado, ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano», remarcó.

Mulino ha insistido desde el pasado sábado, cuando se produjo la operación militar estadounidense que supuso la captura de Maduro -al que no citó en su discurso de hoy-, que no reconocerá a la entonces vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como cabeza del Ejecutivo venezolano.

El presidente panameño sostiene que en Venezuela debe ocurrir una transición que lleve al poder al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia quien -según Mulino- ganó los comicios del 28 de julio de 2024, como lo confirman las actas electorales depositadas en el Banco Nacional de Panamá.

En medio de la coyuntura que vive la región, Mulino hizo un llamado de «unidad, coordinación y trabajo a todos los países para enfrentar como naciones hermanas los retos de América».

«La región vive una tensión profunda entre democracia y autoritarismo. Una lucha entre el respeto a la voluntad popular y la usurpación del poder. Y dada esta coyuntura, Panamá no puede guardar silencio», sostuvo el mandatario.

Recordó en ese sentido los «fatídicos» hechos que llevaron a la invasión de EE.UU. a Panamá el 20 de diciembre de 1989 que derrocó el régimen comandado por el general Manuel Antonio Noriega, quien había anulado los resultados de las elecciones de ese año que fueron ganadas por la oposición.

Es así que Mulino insistió en que «la salida para Venezuela, así como lo fue para Panamá, está en el respeto a la democracia y la voluntad popular del pueblo».

«Uno no puede pasar por encima de los pueblos, por más grande y poderoso que seas. Jamás aquí en Panamá hubiera podido progresar la democracia con un norieguismo sin Noriega», subrayó. EFE

