Mulino viajará a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast

Ciudad de Panamá, 9 mar (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este martes a Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo mandatario de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, informó este lunes la Presidencia panameña.

El presidente Mulino, que viaja acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, «sostendrá a su llegada una reunión bilateral con el mandatario electo, en el Palacio Cousiño», previo a la ceremonia de investidura del miércoles, detalla la información oficial.

«Chile es el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá y se encuentra entre los cinco mayores usuarios de esta vía interoceánica a nivel mundial», resalta la misiva.

Ya el pasado enero durante una visita a Panamá, Mulino y Kast destacaron el papel estratégico del Canal interoceánico, del que Chile es el cuarto usuario y aspira a convertirse en el tercero, tras un nuevo impulso de las relaciones con el establecimiento de una comisión binacional con mesas de trabajo permanentes.

Además de Mulino o de la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmaron su asistencia al acto del 11 de marzo autoridades latinoamericanas como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Ecuador, Daniel Noboa.

También participarán el Rey Felipe VI de España y funcionarios de diversos Gobiernos, aunque no asistirán figuras clave de la derecha internacional como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; o el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Kast llega a la presidencia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 14 de diciembre como candidato del Partido Republicano de Chile. El dirigente sucederá en el cargo a Gabriel Boric.

El ultraderechista, que se impuso en las 16 regiones de Chile, logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia, la mayor desde la obtenida por la expresidenta Michelle Bachelet en 2013. EFE.

