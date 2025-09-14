The Swiss voice in the world since 1935

Multitudinaria protesta en Turquía antes de audiencia clave para el principal partido opositor

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Al menos 50.000 personas participaron este domingo en Ankara en una protesta del principal partido de oposición al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el CHP, antes de una audiencia judicial crucial que podría destituir a la dirección de esa formación.

Corresponsales de la AFP observaron cómo los manifestantes rebasaron la plaza Tandogan de la capital turca, con banderas turcas y muchos luciendo camisetas con la imagen del padre fundador de la república turca, Mustafa Kemal Atatürk. 

Según el vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), Murat Bakan, al acto asistieron al menos 50.000 personas.

En un discurso desde el podio, el líder del CHP, Özgür Özel, dijo que la multitud se había reunido para «oponerse al golpe (judicial)» que se estaba llevando a cabo contra el partido, en referencia a la audiencia en el tribunal del lunes, que podría desembocar en su destitución.

«Este gobierno no quiere democracia. Saben que no pueden ganar las elecciones si hay democracia. No quieren justicia: saben que si hay justicia no podrán encubrir sus crímenes», dijo.

La audiencia del lunes busca anular los resultados del congreso del CHP de noviembre de 2023 por motivos de manipulación de votos. En el congreso, los votantes eligieron a Özel como líder. 

Los críticos alegan que el caso está motivado políticamente, y que busca socavar al partido político más antiguo de Turquía, que obtuvo una gran victoria sobre el AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones locales de 2024 y que ha estado subiendo en las encuestas. 

Dirigiéndose al líder turco, Özel dijo: «Erdogan, ¿alguna vez viste la plaza Tandogan así?» mientras los manifestantes coreaban: «¡Erdogan, renuncia!»

bg-hmw/rlp/pb/jvb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR