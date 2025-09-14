Multitudinaria protesta en Turquía antes de audiencia clave para el principal partido opositor

Al menos 50.000 personas participaron este domingo en Ankara en una protesta del principal partido de oposición al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el CHP, antes de una audiencia judicial crucial que podría destituir a la dirección de esa formación.

Corresponsales de la AFP observaron cómo los manifestantes rebasaron la plaza Tandogan de la capital turca, con banderas turcas y muchos luciendo camisetas con la imagen del padre fundador de la república turca, Mustafa Kemal Atatürk.

Según el vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), Murat Bakan, al acto asistieron al menos 50.000 personas.

En un discurso desde el podio, el líder del CHP, Özgür Özel, dijo que la multitud se había reunido para «oponerse al golpe (judicial)» que se estaba llevando a cabo contra el partido, en referencia a la audiencia en el tribunal del lunes, que podría desembocar en su destitución.

«Este gobierno no quiere democracia. Saben que no pueden ganar las elecciones si hay democracia. No quieren justicia: saben que si hay justicia no podrán encubrir sus crímenes», dijo.

La audiencia del lunes busca anular los resultados del congreso del CHP de noviembre de 2023 por motivos de manipulación de votos. En el congreso, los votantes eligieron a Özel como líder.

Los críticos alegan que el caso está motivado políticamente, y que busca socavar al partido político más antiguo de Turquía, que obtuvo una gran victoria sobre el AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones locales de 2024 y que ha estado subiendo en las encuestas.

Dirigiéndose al líder turco, Özel dijo: «Erdogan, ¿alguna vez viste la plaza Tandogan así?» mientras los manifestantes coreaban: «¡Erdogan, renuncia!»

