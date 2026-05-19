Mural pintado cerca de casa de Uribe causa confrontación entre sus seguidores y opositores

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Bogotá, 19 may (EFE).- Un mural contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue pintado este martes cerca de su casa en el municipio de Rionegro, aledaño a Medellín, lo que causó una confrontación entre los seguidores y los opositores del exmandatario.

La pintada tenía un mensaje recordando los 7.837 casos de ejecuciones de civiles cometidas entre 2002 y 2008 por militares, conocidos como ‘falsos positivos’, que fueron documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

«Estamos con diferentes organizaciones sociales, de víctimas, medios alternativos de comunicación, defensores de derechos humanos haciendo un acto de movilización social, de pedagogía de la memoria, con la cifra 7.837 falsos positivos que arrojó la JEP», expresó el representante a la Cámara electo Hernán Muriel, del partido oficialista Pacto Histórico.

Frente a lo ocurrido, Uribe decidió suspender su agenda en Medellín y regresar a su casa porque «un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta».

«Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo. Esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de (el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván) Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz», señaló el exmandatario en X.

Una vez volvió a su casa, Uribe, con un rodillo en la mano, comenzó a pintar de nuevo la pared y acusó a los manifestantes de estar maltratando a su familia.

«Pido al Centro Democrático (su partido) tener mucha calma con esta gente, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia hay que enfrentarlos. Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda», añadió el expresidente.

Intervención sin autorización

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, afirmó al medio local MiOriente que su Administración respeta el derecho a la protesta pero que el mural fue pintado en «una obra pública que está en construcción».

«Es un abuso de confianza, pienso yo, frente a la infraestructura pública y obviamente esto significa que es necesario tener claridad al respecto. Fuera de eso, es un acto de provocación con los vecinos a su alrededor, en este caso el presidente Álvaro Uribe Vélez, que enfrenta una situación incómoda para él y para todos los ciudadanos de bien que estamos en el municipio de Rionegro», agregó Rivas.

Los llamados ‘falsos positivos’, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, fueron ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.

Las víctimas generalmente eran jóvenes pobres o discapacitados que fueron reclutados con falsas promesa de empleo y luego llevados a lugares de Colombia distintos a su sitio de residencia donde fueron ejecutados. EFE

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