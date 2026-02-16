Museo español investiga la expulsión de tres turistas israelíes por portar símbolos judíos

Madrid, 16 feb (EFE).- El Museo Reina Sofía en Madrid abrió una investigación interna para dilucidar lo ocurrido el pasado fin de semana, tras conocerse que fueron expulsadas tres turistas israelíes que portaban una bandera de Israel y un collar con la estrella de David, con el objetivo de «esclarecer los hechos, lamentablemente acaecidos».

La encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, publicó un mensaje en la red social X en el que afirma: «hemos visto cómo tres mujeres judías, con una estrella de David y una bandera de Israel, fueron expulsadas de un museo en Madrid por llevar esos símbolos».

«Mi bandera no es una provocación», asegura Erlich sobre un incidente, que ha denunciado en su web el Congreso Judío Europeo. Los hechos ocurrieron cuando tres mujeres turistas israelíes -«ancianas», según estas fuentes- fueron expulsadas del museo público después de que varios visitantes reaccionaran negativamente a los símbolos que portaban, y un guardia de seguridad las hizo abandonar las instalaciones.

Según este relato, las mujeres portaban una bandera israelí y un collar con la estrella de David, e iban acompañadas de una española que lo grabó en video.

«El museo ha solicitado a su departamento de seguridad la apertura inmediata de una investigación interna independiente y transparente para dilucidar lo sucedido», explicó la institución, dependiente del Ministerio de Cultura español, en un texto remitido a los medios.

Y añade: «El museo quiere manifestar de manera inequívoca su compromiso con la igualdad, la libertad religiosa y la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia o discriminación relacionada con el antisemitismo. El personal del museo está altamente cualificado en materia de derechos fundamentales, de gestión de conflictos y de prevención de cualquier tipo de discriminación».

Resalta también «la importancia que, para la institución y su colección, especialmente en las vanguardias, han tenido tanto los artistas como los patronos y mecenas judíos, sin cuya desinteresada colaboración no se podría concebir el museo tal y como hoy lo conocemos».

«Por todo esto, no cesaremos hasta esclarecer los hechos, lamentablemente acaecidos», concluye el texto. EFE

