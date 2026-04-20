Musk da plantón a la justicia francesa, que toma «nota» y sigue su investigación sobre X

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París, 20 abr (EFE).- El multimillonario estadounidense Elon Musk dio plantón este lunes al Tribunal de París que le había citado en el marco de una investigación por posibles violaciones de la legislación del país por contenidos publicados en su red X, algo de lo que tomó «nota» la Fiscalía, que continúa sus pesquisas.

Y es que «su presencia o ausencia no impide la continuación de la investigación» sobre X, afirmaron fuentes de la Fiscalía a EFE.

La investigación judicial, abierta en enero de 2025, se centra en los delitos de complicidad en la posesión y distribución de imágenes de pornografía infantil de menores, y en el uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear ‘deepfakes’ (ultrafalsos) sexualmente explícitos sin el consentimiento de las víctimas, precisaron las fuentes.

Recordaron que las autoridades judiciales de otros países también han abierto investigaciones contra X, relacionadas con estas mismas sospechas.

De conformidad con las disposiciones sobre cooperación penal internacional, ciertos documentos del procedimiento francés se han remitido al Ministerio de Justicia, a las fiscalías de California y Nueva York, así como a diversas fiscalías europeas, señalaron.

Conforme al procedimiento penal francés, que garantiza a toda persona investigada la posibilidad de declarar sobre los presuntos delitos, algunos directivos y empleados de la empresa X habían sido citados hoy a declarar por los servicios policiales encargados de la investigación, pero ninguno de ellos se presentó, constató la Fiscalía francesa que continúa con sus pesquisas.

El magnate estaba convocado para una declaración en la que no debía comparecer como imputado, sino bajo el formato de lo que se conoce como «una audición libre», que tampoco excluía teóricamente la posibilidad de que hubiese podido terminar arrestado.

En marzo pasado, Musk trató de «retrasados mentales», escrito directamente en francés («attardés mentaux»), a los magistrados que investigan sobre X en Francia.

Una reacción abrupta tras el registro judicial que se llevó a cabo a comienzos de febrero en la sede de X en París, y al que la empresa replicó rechazando «categóricamente haber cometido la menor infracción» y denunciando «motivaciones políticas».

El procedimiento del Tribunal de París pretende aclarar si X incumple la normativa francesa en tanto que responsable por la difusión en esa plataforma de contenidos pedopornográficos.

También por creaciones de ‘deepfakes’, esencialmente vídeos o imágenes de apariencia muy realista y de contenido sexual que la inteligencia artificial elabora y sin el consentimiento de las víctimas que le sirven de modelo.

El Departamento estadounidense de Justicia (DOJ) reaccionó a las solicitudes de los magistrados franceses quejándose de una iniciativa que a su parecer pretende arrastrar a Estados Unidos a un procedimiento penal «con fuerte connotación política».

En una carta dirigida al Ministerio francés de Justicia filtrada por el Wall Street Journal, el DOJ se queja de que el objetivo detrás de esos movimientos de los magistrados es forzar una regulación indeseada de «las actividades comerciales de una plataforma de redes sociales».

Fuentes de la Fiscalía de París dijeron a EFE que tuvieron conocimiento, a través de la prensa, de esa carta «supuestamente» publicada por el DOJ.

En cualquier caso, dijeron: «Es importante recordar que la Constitución francesa garantiza la separación de poderes y la independencia del poder judicial» y «las investigaciones penales se llevan a cabo exclusivamente bajo la autoridad de los magistrados».

El fundador de Telegram, Pavel Durov, que tiene doble nacionalidad rusa y francesa y es él mismo objeto de otro procedimiento judicial por la actividad de su red social, manifestó hoy su apoyo a Musk señalando que «la Francia de (Emmanuel) Macron pierde legitimidad al instrumentalizar investigaciones penales para reprimir la libertad de expresión y la privacidad». EFE

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