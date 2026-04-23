Número de ‘ninis’ crece en Marruecos: suman 2,9 millones, uno de cada tres jóvenes

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Rabat, 23 abr (EFE).- El número de jóvenes que no estudia ni trabaja (conocidos como ‘ninis’) de entre 15 y 29 años se sitúa en Marruecos en 2,9 millones de personas, casi el doble que hace tres años, lo que supone que alrededor de uno de cada tres jóvenes marroquíes entra en la definición de «nini».

Según las últimas cifras estadísticas de la Alta Comisión de Planificación (HCP, por sus siglas en francés), casi la mitad de estos ‘ninis’ se concentra en la franja de 25 a 29 años, lo que pone de relieve «la dificultad de la inserción en la vida activa».

La misma fuente indicó que el 72 % de estos ‘ninis’ son mujeres, mientras que casi tres de cada cuatro no cuentan con ningún título cualificado.

En términos globales, según el último censo oficial de población (2024), Marruecos cuenta con 36,8 millones de habitantes, entre ellos unos 8,2 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años.

A esta categoría corresponden los 2,9 millones que ni estudian ni trabajan y que representan algo más del 35 % de los jóvenes marroquíes.

El fenómeno de los ‘ninis’ en Marruecos «está estrechamente vinculado a la participación de las mujeres en la vida económica y a las barreras sociales y familiares que las mantienen al margen», continúa el informe de la HCP.

«Esta disparidad es reflejo de la propia estructura del grupo de los ‘ninis’, compuesto en cerca de un 70 % por personas inactivas. Dentro de este grupo, las amas de casa constituyen la gran mayoría», añade la nota.

En 2023, Marruecos contaba con 1,5 millones de jóvenes ‘ninis’ de entre 15 y 24 años, entonces uno de cada cuatro (25,6 % en relación con la población total de 15 a 24 años), según el informe. EFE

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