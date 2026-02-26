N.Zelanda enviará delegación a Latinoamérica para reforzar lazos políticos y comerciales



Sídney (Australia), 26 feb (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, encabezará la próxima semana una delegación parlamentaria y empresarial a Latinoamérica, con visitas previstas a Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en una gira destinada a fortalecer los vínculos políticos y comerciales con la región.

El viaje, que se desarrollará del 1 al 9 de marzo, incluirá reuniones con altos representantes gubernamentales, parlamentarios, empresarios y actores del sector educativo en los cuatro países sudamericanos, informó hoy el Ejecutivo neozelandés en un comunicado.

Según el Gobierno neozelandés, la misión busca consolidar relaciones en un contexto internacional marcado por la volatilidad económica y la creciente competencia geopolítica.

Peters señaló en el texto que la visita permitirá identificar áreas de cooperación para «afrontar un entorno global cada vez más incierto» y reforzar la presencia comercial de Nueva Zelanda en mercados latinoamericanos.

La delegación incluirá a representantes empresariales y a legisladores de distintos partidos, entre ellos la ministra Nicole McKee; el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio del Parlamento, Tim van de Molen; la líder segunda de la oposición, Carmel Sepuloni; y el portavoz opositor de Comercio, Damien O’Connor.

En los últimos años, Nueva Zelanda, de poco más de 5 millones de habitantes, ha intensificado su acercamiento a América Latina, región con la que comparte intereses en agricultura sostenible, seguridad alimentaria, energías renovables, innovación y educación internacional.

Chile y Uruguay mantienen vínculos comerciales estrechos con Wellington en el marco del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), mientras que Brasil y Argentina son actores clave en el comercio agroalimentario global.

Con una población que supera los 650 millones de habitantes, América Latina representa un mercado relevante para las exportaciones neozelandesas de productos agrícolas, servicios especializados y tecnología aplicada al sector primario.

A su regreso, la delegación realizará breves escalas en Rapa Nui (Isla de Pascua) y en la Polinesia Francesa, siendo el Pacífico una región clave para Nueva Zelanda en su política exterior. EFE

