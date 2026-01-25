N.Zelanda paraliza búsqueda de seis desaparecidos en un camping por riesgo de nuevo alud

Bangkok, 25 ene (EFE).- Las autoridades de Nueva Zelanda pausaron este domingo las labores de búsqueda y recuperación de al menos seis desaparecidos en un camping de la Isla Norte del país tras un deslizamiento de tierra esta semana, debido al riesgo de nuevos aludes, después de que la víspera fueran hallados restos mortales.

La búsqueda se detuvo después de que expertos geotécnicos detectaran «una grieta» en el lugar y el terreno fuera calificado de «inestable» e «inseguro», explicó el subcomisario del distrito donde ocurrió el incidente, Tim Anderson, y recogió la emisora pública Radio New Zeland (RNZ).

«Tenemos personal inspeccionando ese deslizamiento y monitoreando las señales para garantizar la seguridad de todos», declaró Anderson, antes de asegurar que sería una «insensatez» continuar hoy con las operaciones, debido al riesgo de nuevos deslizamientos de tierra.

El sábado, las autoridades informaron que habían recuperado los primeros restos mortales tras el alud de barro y escombros que sepultó parte del parque de caravanas de Mount Maunganui, impactando contra un bloque de aseos, caravanas y vehículos.

«Cada persona involucrada en esta operación se ha centrado exclusivamente en salvar la vida de las personas que se encuentran bajo el desprendimiento. Los equipos de búsqueda han estado trabajando capa por capa, pero trágicamente ahora es evidente que no podremos traerlos con vida a casa», dijo Anderson en un comunicado.

Las autoridades identificaron la víspera a los posibles desaparecidos y entre ellos figuran dos jóvenes de 15 años y una mujer de 20 con nacionalidad sueca.

Un centenar de personas, entre ellas el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, se unieron este domingo a una vigilia por las víctimas y en apoyo a sus seres queridos.

«La Policía ha confirmado las muertes en el campamento y la realidad de que nadie habría podido sobrevivir. Por lo tanto, la operación de rescate que se lleva a cabo allí ahora se está moviendo hacia la recuperación», apuntó el sábado Luxon.

«Todos los neozelandeses han estado esperando un milagro (…). Es devastador recibir la noticia que todos hemos estado temiendo», añadió el mandatario.

Además de este accidente, otro desprendimiento se cobró dos vidas el jueves en la bahía de Welcome Bay, perteneciente a la localidad de Papamoa, también ubicada en la Isla Norte.

Lluvias intensas y fuertes vientos afectaron esta semana a amplias zonas del litoral oriental de la Isla Norte neozelandesa.

El servicio meteorológico local advirtió de nuevas tormentas, episodios de lluvia y vientos fuertes en varias regiones este fin de semana, con riesgo de caída de árboles en terrenos saturados. EFE

