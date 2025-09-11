The Swiss voice in the world since 1935

Nace el primer hijo de los actores Saoirse Ronan y Jack Lowden, según medios británicos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 11 sep (EFE).- La actriz irlandesa-estadounidense Saoirse Ronan (‘Mujercitas’) y el actor escocés Jack Lowden (‘Dunkerke’) ya han tenido a su primer hijo, según medios británicos, que publicaron imágenes de la pareja paseando por Londres empujando un carrito de bebé.

En las fotografías, que revelaron tabloides como ‘The Sun’ o revistas de sociedad como ‘Hello!’, se puede ver a ambos paseando por el barrio londinense de Islington, abrazados y sonrientes con el cochecito para bebés y su perro.

La actriz, de 31 años, anunció por primera vez su embarazo a principios de este año en el desfile de Louis Vuitton de la semana de la moda de París, a la que acudió portando un vestido oscuro en el que se podía intuir el crecimiento de su vientre.

Los coprotagonistas de ‘María, reina de Escocia’ (2018), producción en la que se conocieron, se dieron el ‘sí quiero’ en Edimburgo en 2023, enlace que anunció Lowden, de 35 años, en una publicación de Instagram cuando Ronan fue nominada a los premios Oscar ese mismo año.

Actualmente, Lowden trabaja en una adaptación de la exitosa novela de Jane Austen ‘Orgullo y Prejuicio’ (1813), producida por Netflix y que contará con la participación de Emma Corrin y Olivia Colman, entre otros. EFE

mas/jm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR