Nace en un zoológico de Nicaragua un tapir centroamericano, especie en vía de extinción

2 minutos

San José, 07 nov (EFE).- Un tapir centroamericano en peligro de extinción nació en el Parque Zoológico Nacional de Nicaragua, informó este viernes en Managua el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena).

El nacimiento en cautiverio de esa cría de la especie de Tapir Centroamericano (Tapirus baiirdi) es un acontecimiento que «representa un importante logro en los esfuerzos de conservación de la biodiversidad» en Nicaragua, dijo el Marena en una declaración.

La cría, un macho de 18 libras (8,16 kilos) de peso, nació luego de un período de gestación de 393 días, precisó la nota.

El tapir presenta un pelaje marrón con manchas y rayas blancas, característico de las crías de esa especie, explicó la cartera.

El pequeño tapir, al igual que su madre, se encuentra en excelente estado de salud bajo la supervisión de un equipo técnico del zoológico, añade el reporte.

El Marena indicó que la reproducción en cautiverio constituye una estrategia clave para la preservación del tapir, «una especie que cumple un papel fundamental en los ecosistemas tropicales como grandes dispersores de semillas, contribuyendo así a la regeneración natural de los bosques».

En Nicaragua aún habitan libremente entre 350 y 400 tapires, sin embargo poco a poco, por la destrucción de su hábitat y por la cacería para consumo y venta de crías, esa cifra va disminuyendo.

Una cría de tapir es vendida en el Pacífico nicaragüense por entre ochocientos y mil dólares, de acuerdo con especialistas en rescate de animales.

Los tapires, que tienen un periodo de gestación de hasta trece meses y se alimentan de vegetales, frutas y hierbas, pueden llegar a vivir en cautiverio entre 35 y 40 años, mientras que en su hábitat natural su vida estimada se reduce a doce o trece años, afirman expertos.

El tapir es una especie en peligro de extinción en Nicaragua, país que se distingue, sin embargo, por ser donde más se reproducen tapires en cautiverio.

El Parque Zoologico Nacional, que acoge al nuevo tapir, está situado en el kilómetro 16 de la carretera que une a Managua con Masaya (sur). EFE

