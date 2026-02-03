Nace la primera cría de elefante asiático en el Zoo de Washington en 25 años

2 minutos

Washington, 3 feb (EFE).- Una cría hembra de elefante asiático, una especie en peligro de extinción, ha nacido en el Zoológico Nacional de Washington, lo que ha devuelto la ilusión a los cuidadores del centro, que no celebraban un evento similar desde hace casi 25 años.

La elefanta, hija de Nhi Linh (12 años) y Spike (44 años), nació, tras 21 meses de gestación, a la 01.15 hora local (06.15 GMT) del 2 de febrero con un peso de 140 kilos y una altura de 98 centímetros, detalló el zoo en un comunicado difundido este martes.

La cría permanece bajo observación junto a su madre en las instalaciones del zoo y pasará varias semanas antes de ser presentada al público.

Los especialistas del recinto destacaron que ambas se encuentran en perfecto estado.

«Después de esperar casi 25 años el nacimiento de una cría de elefante asiático, este acontecimiento nos llena de profunda alegría», afirmó la directora del centro, Brandie Smith, quien subrayó el valor científico del nacimiento para mantener la diversidad genética de los elefantes asiáticos en Norteamérica y en todo el mundo.

«Cuando vean a la cría y las conmovedoras interacciones con la manada, espero que se sientan inspirados a ayudar a salvar esta especie en peligro de extinción», declaró Smith.

El zoológico ha invitado al público a participar en la elección del nombre de la recién nacida mediante una votación en línea que estará abierta hasta el 13 de febrero y que exigirá donar al menos 5 dólares a programas de conservación para poder participar.

Según el zoo, cada dólar donado equivaldrá a un voto para nombrar a la pequeña elefanta.

Las cuatro propuestas están inspiradas en nombres vietnamitas para rendir homenaje al origen de la madre y vienen a significar «dulce y querida» (Thao Nhi), «espíritu» (Linh Mai) o «nieve» (Tuyet). EFE

lt/asb/acm

(foto) (video)