Nace una nueva pareja de crías gemelas de gorila en el Parque de Virunga en RD del Congo

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Nairobi, 24 mar (EFE).- Una nueva pareja de crías gemelas de gorila ha nacido en el Parque Nacional de Virunga, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y el más antiguo de África, informó este martes el parque, al remarcar que es un hecho inusual y que se suma al nacimiento de otros dos gemelos el pasado enero.

Las crías, que se cree que son hembra y macho, tienen una edad de aproximadamente dos semanas y están teniendo un «estrecho seguimiento por parte de los equipos de campo», señaló el parque en un comunicado.

Los recién nacidos forman parte de la familia Baraka, que aumentaría así su población a 19 miembros, y elevan a nueve el total de crías de gorila de montaña nacidas en los tres primeros meses de 2026.

Los nacimientos de gemelos en esta especie son muy infrecuentes, ya que suelen producirse en menos de un 1 % de los alumbramientos.

Estos alumbramientos suponen retos adicionales durante los primeros meses de vida, «lo que supone una gran exigencia física para la madre y requiere un fuerte apoyo social dentro del grupo», indicó el comunicado.

Así, el parque aplicará ahora medidas adicionales de seguimiento y protección para observar de cerca a los pequeños y velar por su salud y supervivencia.

El pasado enero se produjo el nacimiento de dos machos gemelos en la familia Bageni, la más numerosa del parque, que elevó sus miembros a 59 y supuso el primer alumbramiento del año.

Esas dos crías tienen ahora once semanas de vida y se encuentran en «perfecto estado de salud», mientras se ha observado una «fuerte dinámica de apoyo» en Bageni, con un macho joven continuamente al lado de la madre, en actitud protectora y solidaria.

«Dos casos de nacimientos gemelares en tres meses constituyen un acontecimiento extraordinario y proporcionan otro indicador vital de que los esfuerzos de conservación, que han continuado a pesar de la inestabilidad actual en el este del Congo, siguen contribuyendo al crecimiento de la población de gorilas de montaña», afirmó Jacques Katutu, jefe de seguimiento de gorilas en Virunga.

Aunque no están claros los motivos para estos excepcionales nacimientos, las observaciones en Virunga apuntan a que podrían ocurrir cuando las hembras están «en una condición física particularmente buena, si bien no se puede establecer una relación causal directa», precisó el parque.

Fundado en 1925, Virunga, uno de los pocos destinos turísticos de la RDC y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1979, acoge a una cuarta parte de la población mundial de los gorilas de montaña, una especie en peligro de extinción.

Con una superficie de unos 7.800 kilómetros cuadrados en el valle del Rift Albertino y fronterizo con Ruanda y Uganda, el parque cumplió en 2025 cien años, pese a desafíos como el conflicto de los grupos armados, la deforestación o la caza furtiva. EFE

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