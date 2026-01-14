Nacional avanza en la Copa de la Liga en su estreno como campeón uruguayo

Montevideo, 13 ene (EFE).- Nacional estrenó este martes el título de campeón uruguayo con el paso a la segunda ronda de la Copa de la Liga tras vencer en penaltis a Deportivo Maldonado luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Nacional se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos ya que Paolo Calione, Rodrigo Martínez, Agustín Dos Santos y Luciano González convirtieron desde el punto blanco, mientras que el disparo de Román Clematte fue detenido por el portero rival.

Mientras tanto, el portero Ignacio Suárez detuvo dos de los cinco remates del Deportivo Maldonado.

Nacional disputó el juego con juveniles que en su gran mayoría no sumaron minutos oficiales en Primera División.

Con más experiencia estuvieron el portero Ignacio Suárez, el central Paolo Calione y el extremo Exequiel Mereles, así como también el lateral colombiano Hayden Palacios.

Asimismo, el recientemente incorporado Agustín Vera sumó sus primeros minutos con el Tricolor, mientras que las restantes incorporaciones no formaron parte de la plantilla.

Con el triunfo, Nacional selló el boleto a la próxima ronda, donde se medirá con el vencedor del juego que Montevideo City Torque y Cerro Largo jugarán este miércoles. Ese mismo día también se enfrentarán Racing y Cerro.

Al igual que el Tricolor, ya avanzaron a la próxima ronda Juventud, Progreso, Boston River, Albion y Peñarol, mientras quedaron eliminados Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Central Español y Liverpool.

Disputada este año por primera vez, la Copa de la Liga es un torneo amistoso que reúne a los 16 equipos que disputarán este año la Liga Uruguaya. EFE

