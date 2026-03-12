Nacional está obligado a revertir su mal momento

Montevideo, 12 mar (EFE).- Nacional afrontará la sexta jornada del Torneo Apertura uruguayo obligado a revertir el mal momento que atraviesa tras haber caído en sus dos últimas presentaciones.

Este viernes, el Tricolor recibirá a Montevideo Wanderers en el estadio Gran Parque Central con la misión de sumar luego de una semana con reuniones que involucraron a dirigentes y cuerpo técnico.

Después de caer en el clásico con Peñarol y luego ante un equipo alternativo de Juventud, Jadson Viera volverá a hacer varios cambios en el once inicial y esto podría darle la titularidad a futbolistas como Emiliano Ancheta, Luciano Boggio o Maximiliano Silvera.

De esta forma, Nacional irá por una victoria que en este momento sabe que es impostergable si quiere seguir teniendo opciones reales de luchar por el título.

Un día después, Peñarol buscará retornar a la senda del triunfo, aunque con la tranquilidad de que lidera el certamen junto a Central Español, Deportivo Maldonado y Racing.

El Aurinegro visitará a Albion en un juego en el que volverá a contar con el argentino Eric Remedi, pero al que perderá por lesión al central Nahuel Herrera y al lateral Diego Laxalt.

También el sábado, Progreso visitará a Cerro y Boston River será local ante Racing.

El domingo, Central Español recibirá a Cerro Largo y Deportivo Maldonado lo hará en casa ante Defensor Sporting. Ambos equipos saltarán al campo con la misión de ganar para seguir en lo más alto y de seguir sumando en la Tabla del Descenso, donde duplican su puntuación por haber jugado la última temporada en Segunda División.

Liverpool se enfrentará el lunes a Montevideo City Torque y Danubio recibirá a Juventud, que por el momento no piensa en el Torneo Apertura y buscará este jueves sellar su boleto para la fase de grupos de la Copa Libertadores ante el Independiente Medellín.

– Encuentros de la sexta fecha del Torneo Apertura:

13.03: Nacional-Montevideo Wanderers.

14.03: Cerro-Progreso, Boston River-Racing, Albion-Peñarol.

15.03: Central Español-Cerro Largo, Deportivo Maldonado-Defensor Sporting.

16.03: Danubio-Juventud, Liverpool-Montevideo City Torque. EFE

