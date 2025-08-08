Nagorno Karabaj, la manzana de la discordia entre Armenia y Azerbaiyán

Madrid, 8 ago (EFE).- Nagorno Karabaj, un enclave armenio en territorio azerbaiyano, formó parte de la Armenia soviética hasta su anexión por Azerbaiyán en julio de 1921, en los albores de la Unión Soviética.

El territorio se extendía sobre 4.400 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 150.000 personas, de las que el 85 % se identifican armenios.

Nagorno Karabaj, conocido como Artsaj entre los armenios, ha sido objeto de conflicto entre ambos Estados desde hace más de un siglo.

En 1988, todavía en tiempos de la Unión Soviética, ese territorio, entonces en Azerbaiyán y poblado en su mayoría por armenios, se levantó para pedir su incorporación a Armenia.

Las tensiones desembocaron en una cruenta guerra que, entre 1992 y 1994 , provocó la muerte de más de 30.000 personas y se saldó con la victoria armenia, que supuso, además, para Azerbaiyán la pérdida de más del 10 % de su territorio.

Desde entonces, ha existido un frágil alto el fuego, roto de forma grave en 2016 y, sobre todo, en otoño de 2020, cuando un nuevo conflicto armado entre finales de septiembre y noviembre dejó miles de muertos.

El alto el fuego patrocinado por el presidente ruso, Vladímir Putin, puso fin a la contienda, tras la que Azerbaiyán, que contó con el apoyo de Turquía, recuperó gran parte del territorio de Nagorno Karabaj, cuyas autoridades habían proclamado la independencia en tres ocasiones desde 1991, aunque ésta nunca fue reconocida por la comunidad internacional, incluido Armenia.

Sin embargo, ese acuerdo no supuso el fin del conflicto entre los dos países, que en septiembre de 2022 vivió una nueva escalada, con más de 200 muertos por ambos bandos. Como en anteriores ocasiones, pronto se alcanzó un alto el fuego entre las partes.

Para rebajar la tensión, a mediados de octubre, el Consejo de la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aprobaron el despliegue de misiones de supervisión en las fronteras entre ambos países y el 31 de ese mes el presidente ruso se reunió con los líderes de los países en conflicto, el armenio Nikol Pashinián y el azerbaiyano Ilham Aliyev, con los que acordó que se evite el uso de la fuerza.

Sin embargo, con una excusa ecologista, el 12 de diciembre de 2022 varios centenares de supuestos activistas azerbaiyanos cortaron el corredor de Lachín, la única vía de comunicación de Armenia con Nagorno Karabaj.

El bloqueo de Lachín y la situación de tensión se mantuvo a lo largo de 2023, con algunos incidentes armados que causaron víctimas.

El 9 septiembre el Parlamento de Nagorno Karabaj eligió al nuevo líder del enclave, Samvel Shajaramanián, en medio de las protestas de Azerbaiyán, que calificó como «ilegal» la elección.

Diez días después, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar, ante la inacción de tropas de paz rusas desplegadas en la región, y provocó la rendición de las autoridades de Nagorno Karabaj en apenas 24 horas.

En los días siguientes se produjo el éxodo de más de cien mil personas hacia territorio de Armenia, la totalidad de la población, y el día 28 el presidente de Nagorno Karabaj, decretó la disolución de todos los órganos de la entidad separatista, que debían desaparecer a más tardar el 1 de enero de 2024.

En abril de 2024, Rusia anunció la salida de sus tropas de pacificación del enclave desierto.

Desde la desaparición de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj a principios de 2024, Azerbaiyán y Armenia han estado en contacto para firmar un tratado de paz que normalice sus tensas relaciones.

Armenia celebró el 30 aniversario de su Constitución en julio de 2025, y su primer ministro anunció que se impulsará una nueva Constitución que «refleje la realidad actual» del país y de la región.

Entre las modificaciones estarían las principales exigencias de Azerbaiyán para acabar de normalizar las relaciones bilaterales, como las referencias a Nagorno Karabaj en el preámbulo de la Carta Magna armenia.

Finalmente, los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron este viernes en la Casa Blanca un acuerdo auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur. EFE

